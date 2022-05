Heimatverein Güterglück: Generationswechsel an der Spitze

Frauenpower gibt es jetzt an der Spitze des Güterglücker Heimatvereins. Die neue Vereinsspitze will sich der Herausforderung, das Dorfleben auf Vordermann zu bringen, stellen. Einige Projekte stehen jedoch derzeit auf Kippe.

Ein herzliches Dankeschön ging an Jürgen Baumgart für sein Engagement als Vereinsvorsitzender.

Güterglück - „Ich habe das sehr gerne gemacht, es war eine schöne Zeit“ – fast 16 Jahre war Jürgen Baumgart in Güterglück Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins. In den letzten Jahren schon schaute er sich nach einer geeigneten Nachfolge um. Nun hatte der fast 85-Jährige endgültig erklärt, sein Amt niederzulegen. Bis zur Mitgliederversammlung war allerdings noch offen, wer in seine Fußstapfen treten würde. Zumindest gab es Leute, die sich bereiterklärt hatten, im Vorstand mitzuarbeiten. Die Frage des Vorsitzes sollte sich dann aber ganz unkompliziert klären.