Das Zerbster Krankenhaus stellt das Land vor eine neue Situation. Irgendwie sind sich alle einig, schießen aber trotzdem gegeneinander - was haben die Parteien in der Landtagsdebatte gesagt.

Heiße Debatte im Landtag um das Zerbster Krankenhaus - diese Meinungen vertreten die Parteien

„Die Menschen in Zerbst brauchen Verlässlichkeit", betonte Petra Grimm-Benne am 13. November während der Landtagsdebatte zur Schließung der Helios-Klink Zerbst.

Zerbst - Das letzte Wort in der Landtagsdebatte über eine mögliche Kommunalisierung des Zerbster Krankenhauses hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff: „Wir werden sehen, wie wir die Zerbster Klinik entsprechend zukunftsfähig machen. Da wird es sicherlich Abstriche geben müssen. Aber die Menschen in dieser Region können davon ausgehen, dass sie medizinisch versorgt werden und dass das Land sich um sie kümmert. Dieser Standort wird erhalten!“