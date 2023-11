Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nutha - Eine, die in diesem Jahr nicht beim Reformationsfest in Nutha dabei sein konnte, war Hildegard Schunke aus Nutha-Mühle. Die 81-Jährige war immer ein engagiertes Mitglied in der Dorfgemeinschaft. So sollte man sie in diesem Jahr vermissen. Aber gedacht haben die Nuthaer auf jeden Fall an sie, auch wenn sie seit Kurzem Gast im stationären Anhalt-Hospiz in Dessau ist. Die Idee, leckere Grüße vom Fest zu überbringen, wurde spontan umgesetzt. Und nicht nur Hildegard Schunke sollte davon profitieren, auch die anderen Hospizgäste und Mitarbeiter.