Heulen sie bald wieder?: Was Zerbst bis Jahresende in Sachen Sirenenanlagen plant

Wie hier werden auch in Zerbst in diesem Jahr zwei weitere Sirenenanlagen installiert.

Zerbst - Nach den Flutereignissen der letzten Jahre wurde deutschlandweit intensiv darüber diskutiert, wie man die Bürger im Katastrophenfall am schnellsten und vor allem am effektivsten warnen kann. In den Fokus rücken dabei wieder die altbewährten Sirenen, die allerdings vielerorts von den Dächern verschwunden, nahezu ausgestorben sind. Doch dies soll sich ändern, auch in Zerbst. Bund und Land helfen mit Förderprogrammen.