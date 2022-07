Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Zerbster Schüler laden zum Ostermarkt im Dicken Turm

Zerbst - Am kommenden Mittwoch (30. März) und Donnerstag (31. März) jeweils von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr verwandelt sich der Dicke Turm gegenüber der Sparkasse zu einem Frühlings- und Ostermarkt. Dazu laden die Schüler der Zerbster „Schule am Heidetor“ ein. In den vergangenen Wochen haben sie viele nützliche und dekorative Dinge hergestellt, die nun als kleine Ostergeschenke oder für den eigenen Garten, Hof oder Balkon den Besitzer wechseln können und natürlich auch sollen, so der Wunsch der Kinder und Jugendlichen.