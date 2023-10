Zerbst - Seine Kalender versendet er inzwischen in die ganze Welt – in die USA, in viele europäische Länder und sogar nach Australien, wie Heiko Röder, Fotograf und Betreiber der Internetseite alt-zerbst. de, während der Vorstellung seines neuesten Bildbandes in Kalenderform stolz berichtet. „Zu sehen sind wieder zahlreiche neue Bilder und auch Fotos, die man nur in Schwarz-Weiß kennt, insgesamt 13. Letztere habe ich erstmals mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) koloriert, was ziemlich gut gelungen ist, wie ich finde“, sagt Röder.

Wenn man die Fotos betrachte, so könne man meinen, es seien Originale. „Ich habe, wenn man so will, Historie und Zukunft verbunden, in Einklang gebracht“, sagt Röder. Es sei inzwischen schon die elfte Auflage seiner Kalenderserie mit historischen Aufnahmen der Stadt. „Zwischendurch gab es drei Sonderdrucke, einen mit Aufnahmen aus DDR-Zeiten, einen mit aktuellen und teilweise gespiegelten Aufnahmen und einen mit Bildern rund um die Zerbster Stadtmauer“, so Röder.

Fundus und Archiv reichen somit für einige Ausgaben der Kalenderreihe

Hannelore Seidler, Inhaberin der Buchhandlung Gast, freut sich jedes Jahr auf den Kalender mit den historischen Stadtansichten. „Das ist genau das, was die Leute wollen. Es gibt kaum noch andere Schriften, wo Besonderheiten ausgegraben und gezeigt werden“, weiß Hannelore Seidler. Heiko Röder tue immer wieder Quellen auf, bei denen dann Aufnahmen mit dem Aha-Effekt zum Vorschein kommen, die kaum jemand kenne.

„Inzwischen melden sich auch zahlreiche Leute bei mir, die mir ihre kleinen Schätze zeigen und anbieten“, ergänzt Röder. „Mein Fundus und mein Archiv reichen somit noch für einige Ausgaben der Kalenderreihe“, verspricht er.

Zu haben ist der neue Kalender in der Buchhandlung Gast, in der Tourist-Info auf dem Markt, in den Tabak-Shops im E-Center und im Kaufland sowie auf alt-zerbst.de.