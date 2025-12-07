Instition in die Infrastruktur Von der Holperpiste zur komfortablen Straße: Wie die Zerbster Friedensallee ihr Gesicht veränderte
Die Friedensallee in Zerbst ist nicht mehr wiederzuerkennen: Für 2,6 Millionen Euro wurde die marode Kopfsteinpflasterstraße grundhaft saniert.
07.12.2025, 07:15
Zerbst. - Wer nicht zwingend musste, der umfuhr die Zerbster Friedensallee lieber. Mit ihrem löchrigen, unebenen Kopfsteinpflaster gehörte die Holperpiste lange zu den schlechtesten Straßen der Stadt. Nach umfassender Sanierung hat sich das deutlich ins Gegenteil verkehrt.