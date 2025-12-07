weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Die Friedensallee in Zerbst ist nicht mehr wiederzuerkennen: Für 2,6 Millionen Euro wurde die marode Kopfsteinpflasterstraße grundhaft saniert.

Von Daniela Apel 07.12.2025, 07:15
Nach umfassender Sanierung erfolgte jetzt mit dem obligatorischen Banddurchschnitt die offizielle Freigabe der Zerbster Friedensallee.
Nach umfassender Sanierung erfolgte jetzt mit dem obligatorischen Banddurchschnitt die offizielle Freigabe der Zerbster Friedensallee. Foto: Daniela Apel

Zerbst. - Wer nicht zwingend musste, der umfuhr die Zerbster Friedensallee lieber. Mit ihrem löchrigen, unebenen Kopfsteinpflaster gehörte die Holperpiste lange zu den schlechtesten Straßen der Stadt. Nach umfassender Sanierung hat sich das deutlich ins Gegenteil verkehrt.