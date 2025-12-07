Die Friedensallee in Zerbst ist nicht mehr wiederzuerkennen: Für 2,6 Millionen Euro wurde die marode Kopfsteinpflasterstraße grundhaft saniert.

Von der Holperpiste zur komfortablen Straße: Wie die Zerbster Friedensallee ihr Gesicht veränderte

Nach umfassender Sanierung erfolgte jetzt mit dem obligatorischen Banddurchschnitt die offizielle Freigabe der Zerbster Friedensallee.

Zerbst. - Wer nicht zwingend musste, der umfuhr die Zerbster Friedensallee lieber. Mit ihrem löchrigen, unebenen Kopfsteinpflaster gehörte die Holperpiste lange zu den schlechtesten Straßen der Stadt. Nach umfassender Sanierung hat sich das deutlich ins Gegenteil verkehrt.