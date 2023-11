Wie die Stadt Zerbst versucht, den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen nach dem Unterricht in den Grundschulen in den Griff zu bekommen.

Hortbetreuung in Zerbst: Gut behütet, aber eng, wie die Aussichten sind

Kathrin Hoffmann, Hortleiterin in der Grundschule An der Stadtmauer in Zerbst, hofft, dass der Ausbau des Dachgeschosses als Hortzentrum bald erfolgen wird.

Zerbst - Linus Schulz geht nach der Schule gern in den Hort. Er ist Schüler in der 2. Klasse der Zerbster Grundschule „An der Stadtmauer“. Ist der Unterricht vorbei, besucht er den Hort. Der Junge fühlt sich hier gut aufge- hoben. Doch er und seine Mutti Sophia wünschen sich mehr Platz für so viele Kinder. Schön wäre es, wenn der Hort bald wie geplant unters Dach der Grundschule zieht und dann verschiedene Themenräume je nach Interesse der Kids genutzt werden können.

Laut Plan verfügt die Stadt über 490 Hortplätze für die Betrrung von Grundschülern nach dem Unterricht. Betreut werden in den Einrichtungen aber fast 540 Kinder. Die Horte Stadtmauer, Kunterbunt und Lindau haben Ausnahmegenehmigungen bis ins Jahr 2024, Steutz (neu 60 Plätze) und Bartholomäi (neu 85 Plätze) haben neue Betriebserlaubnisse.

Die Lage war mal anders.

Der Hort an der Grundschule platzt tatsächlich aus allen Nähten. Nach den Planungen der Stadt, nennt sich sperrig „Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung (LEQ)“, sind hier 80 Hortplätze festgeschrieben. Eine Ausnahmegenehmigung bis zum Ende des aktuellen Schuljahres erlaubt 97 Hortplätze.

Im Hort der Kita „Zerbster Strolche“ in unmittelbarer Nähe der Grundschule stehen aber weitere 50 Plätze zur Verfügung. Beide Hortangebote sind im Moment fast ausgebucht.

Mit den Einschränkungen durch die örtlichen Bedingungen an der Stadtmauerschule muss man sich derzeit noch arrangieren. Ein Hortraum befindet sich im Erdgeschoss, einer im Keller und die Nutzung des Speiseraumes ist derzeit im Schulgebäude an der Stadtmauer nur bedingt möglich. Das ist eindeutig zu wenig, sind sich die Leiterin, die Schüler und auch die Eltern einig.

Kathrin Hoffmann, die Leiterin des Hortes, der sich in Trägerschaft der Volkssolidarität befindet, kann es kaum erwarten, dass die Räume des Dachgeschosses der Schule zum Hortzentrum umgebaut werden. Schließlich gibt es schon seit Jahren diese Absicht.

Sophia Schulz holt ihren Sohn Linus von der Hortbetreuung aus dem Hort in zerbst ab. Foto: S. Block

Mehr Platz erforderlich

„Aufgrund der hohen Kinderzahl hoffen wir, dass es schnell vorangeht und dass wir dann genügend Platz haben“, so Kathrin Hoffmann. Auch Linus’ Mutter sieht dem entgegen: „Dann kann sich auch unser Jüngster, wenn er in die Schule kommt, auf einen tollen Hort freuen.“

Wann das Hortzentrum gebaut wird, steht noch in den Sternen.

Eigentlich sei der Sachstand unverändert, so Markus Pfeifer, der Leiter des Amtes für Zentrale Dienste in der Zerbster Stadtverwaltung. Bedeutet, das Warten auf einen Fördermittelbescheid dauert an.

Auch dies ist interessant zum Thema:Zur Hortbetreuung gehört auch Busfahren.

Die Baugenehmigung für den Umbau des Dachgeschosses vom Landkreis liegt vor. Mit dem Denkmalschutz war man sich auch über die Dachfenster einig geworden. Die Mittel sind im Haushalt der Stadt eingestellt und stünden dann auch im nächsten Jahr bereit.

Entsprechend der letzten Kostenschätzung vom Oktober 2022 belaufen sich die Kosten für den energetischen Dachgeschossausbau des Hortes der Grundschule „An der Stadtmauer“ auf knapp 1.580.000 Euro. Mit dem Dachausbau sollen sich die Bedingungen für die Hortbetreuung an der Stadtmauer erheblich verbessern.

Antrag seit einem Jahr

Aktuell läuft ein Antrag zum Förderprogramm „PJ 23 – Lebendige Zentren – Gesamtmaßnahme Innenstadt Mitte“, erläutert der Amtsleiter. Die Förderquote beträgt bis zu 80 Prozent, so Markus Pfeifer. Die Kosten werden von Bund und Land getragen. Den Förderantrag hatte die Stadt Zerbst zum 30. November 2022 gestellt - quasi vor einem Jahr. Die bisherigen Planungsleistungen sowie die Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes wurden vom Bund über das Förderprogramm beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder gefördert, ergänzte der Amtsleiter.

Weil der Bedarf gewachsen war, sorgte die Stadt zuletzt auch in Steutz für angepasste Hortbedingungen. Über den Sommer ist der Hort der Grundschule „An der Elbaue“ sozusagen „umgezogen“ - in die untere Etage. Die „Bärenhöhle“, so hatten die Steutzer Hortkinder ihren Hortraum getauft, reichte einfach nicht mehr aus. Jetzt haben die Bären zwei neue große Räume und einen kleinen Rückzugsraum.

52 Bären gibt es in diesem Schuljahr im Hort der Steutzer Grundschule. Foto: Petra Wiese

Alles wurde pünktlich zum Beginn diesen Schuljahres hergerichtet. Zusätzlich nutzen die Hort-kinder noch den Essenraum, der auch als Bibliothek dient. Der Hort der Steutzer Grundschule hat nun eine Kapazität von 60 Plätzen. Seit diesem Schuljahr gibt es in Steutz 52 Bären, die von Saskia Mai Krüger und Marie Henke betreut werden.

Spannend zum Thema Schulkinder und Busfahren:Wenn Eltern Sorgen und Kritik haben.

Bei den Walternienburger Grundschülern kann es sein, dass die einen die Hortbetreuung vor Ort nutzen oder – je nach Wohnort – den Hort in Güterglück. In Walternienburg gibt es im Schulgebäude den Hortraum und einen weiteren Raum zur Nutzung, nur in den Ferien werden die Hort- kinder in der Kita direkt betreut. Von den 25 Plätzen sind derzeit 19 belegt.

In Güterglück werden die Hortkinder direkt in der Kita „Glückskinder“ betreut, alle Plätze sind belegt.

Auch Lindau ist voll. Ein Kind mehr zu betreuen wurde genehmigt. Gerade erfolgte hier die Übernahme der Hortleitung durch die Kita-Leitung. Nun liegen beide Einrichtungen in einer Hand. Die beiden Horterzieherinnen sind Bestandteil des gesamten „Burggespenster“-Teams. Für die 51 Hortkinder sind die räumlichen Kapazitäten im Nebengebäude der Grundschule auch sehr beengt.

Dadurch, dass Kita und Hort im Garitzer Spatzennest unter einem Dach sind, besteht auch hier etwas Flexibilität bei den Plätzen. Bis maximal 38 Plätze können hier in Anspruch genommen werden. 35 Hortkinder, die von der Grundschule Vorfläming aus Dobritz kommen, werden hier derzeit betreut. Den Hortkindern steht hier ein abgegrenzter Bereich im Objekt zur Verfügung.

Laut Plan verfügt die Stadt über 490 Hortplätze für die Betrrung von Grundschülern nach dem Unterricht. Betreut werden in den Einrichtungen aber fast 540 Kinder. Die Horte Stadtmauer, Kunterbunt und Lindau haben Ausnahmegenehmigungen bis ins Jahr 2024, Steutz (neu 60 Plätze) und Bartholomäi (neu 85 Plätze) haben neue Betriebserlaubnisse. Stadt Zerbst

Für die Hortbetreuung an der Bartholomäischule besteht seit August 2022 eine Betriebserlaubnis von 85 Plätzen. Für die Kinder der Astrid-Lindgren-Grundschule wird der Hort „Kunterbunt“ ebenfalls mit Ausnahmegenehmigung betrieben. Statt der 120 Plätze nach LEQ sind 146 erlaubt.

Hausaufgaben und Freizeit

Eine Prognose für die kommenden Jahre zum Hortbedarf sei nur schwer abzugeben, so die Pressesprecherin der Stadt Zerbst, Antje Rohm. Man könnte zwar die Kita-Zahlen heranziehen, jedoch sei nicht absehbar, welche Kinder hiervon dann auch die Horte besuchen und in welcher Form.

Horte sind nur eine Ergänzung der schulischen Betreuungsan- gebote, die von verschiedenen Trägern angeboten werden. Unter sachkundiger Betreuung können die Schulkinder dort ihre Hausaufgaben erledigen und finden auch Angebote zur Freizeitgestaltung.

Sachsen-Anhalt garantiert als einziges Bundesland einen ganztägigen Platz für jedes Kind vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang. Der gesetzliche Betreuungsanspruch beinhaltet eine Betreuung von mindestens sechs Stunden je Schultag bis 17 Uhr beziehungsweise höchstens 18 Uhr. Wie bei anderen Tageseinrichtungen werden für den Hort Elternbei-träge zu den Betreuungskosten erhoben.

Die Ausstattung der Horte ist die Sache der jeweiligen Träger der Einrichtungen. In der Einheitsgemeinde sind dies das Albert-Schweitzer-Familienwerk oder das Familienwerk der Volkssolidarität.