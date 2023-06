Busfahren in Anhalt-Bitterfeld Hortkinder aus dem Zerbster Umland zahlen in den Sommerferien drauf

Die Kritik am AnrufbusFlex hält an. Schüler aus dem Zerbster Umland können das neue Angebot nur eingeschränkt nutzen. Zudem ist es nicht gerade günstig. Was der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und das Busunternehmen Vetter dazu sagen.