Jütrichau - „Bolzplatz und Hundeplatz – das geht nicht zusammen“, das machte Jens Wernicke im jüngsten Ortschaftsrat von Jütrichau deutlich. „Die Kinder spielen nicht auf dem Fußballplatz, weil sie Angst vor den Hunden haben“, sprach Wernicke das Problem an. Auch als Erwachsener würde er nicht Fußball spielen gehen, wo Hunde sind, meinte er. Die Situation sei in Jütrichau schon seit Jahren so. Schade, dass der Bolzplatz nicht in dem Maße genutzt wird, denn das etwas abgelegene Gelände an sich ist schön und auch die Tore sind ordentlich. Zwei große Tore und zwei kleine Metalltore stehen da. Auch eine Tischtennisplatte gibt es noch am Rande.