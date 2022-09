Impfpflicht für Masern: So hoch ist die Bereitschaft in Zerbst

Seit dem 1. März 2020 müssen Schul- und Kindergartenkinder gegen Masern geimpft sein. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Rechtmäßigkeit der Impfpflicht bestätigt. Wie groß ist die Impfbereitschaft in Zerbst?

Zerbst - Das Masernschutzgesetz sieht vor, dass Jungen und Mädchen, die in die Kita kommen oder eingeschult werden, geimpft sein müssen. Gleiches gilt für das dort tätige Personal. Wie aber schaut die Realität aus? Gibt es Impfverweigerer in Zerbst, was droht ihnen?