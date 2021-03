Bei einem schweren Unfall auf der L184 zwischen Schora und Leitzkau starb ein Autofahrer (57). Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt.

Schora/Leitzkau (vs) l Ein Unfall, bei dem ein Mann starb und zwei weitere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, ereignete sich am Montagabend (8. März) auf der Landesstraße 184 zwischen Schora und Leitzkau. Dabei geriet der Wagen eines 24-jährigen Autofahrers unvermittelt in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines 57-jährigen Zerbsters.

Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, war der 24-Jährige gegen 19.20 Uhr aus Zerbst kommend in Richtung Leitzkau unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Fahrzeug des jungen Autofahrers dann auf die Gegenfahrbahn gelangt, wo es zur frontalen Kollision mit dem Wagen des 57-Jährigen kam. Beide Autofahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, hieß es von der Polizei.

Der 24-Jährige wurde schwer verletzt, sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Für den 57-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Zerbster erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L184 zwischen Schora und Leitzkau voll gesperrt werden.