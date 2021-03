Der Brand in dem Container war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Foto: Thomas Kirchner

In der Bahnhofsstraße ist ein Kleidercontainer abgebrannt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt.

Zerbst l In der Nacht zum Sonntag musste die Zerbster Feuerwehr mal wieder zu einem sogenannten Kleinbrand ausrücken. Der Alarm ging gegen 0.30 Uhr. Der Einsatzort nur um die Ecke. In der Bahnhofstraße brannte ein Altkleidercontainer.



„Der Container war rammelvoll und so auch wenig Platz für Flammen. Es handelte sich eher um einen Schwelbrand“, sagte Einsatzleiter René Borkowitz. Die Einsatzkräfte haben den Container geöffnet, den Inhalt auseinandergezogen und das Feuer gelöscht.



„Das sich der Inhalt des Containers selbst entzündet hat, kann ich ausschließen. Ein technischer Defekt kommt ebenfalls nicht in Frage, da es an den Containern keine solche Einrichtungen gibt“, erklärt Borkowitz. Naheliegend sei demnach ein Fremdverschulden. Heißt: Der Container wurde angezündet, zumindest schließt dies Einsatzleiter René Borkowitz nicht aus.



Zwischen Mitte Dezember und 11. Januar hatte es sieben Mal in Zerbst gebrannt – Mülltonnen, Gartenlauben oder leerstehende Gebäude. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und prüft Zusammenhänge zwischen den Bränden. Auch im Fall des Containerbrandes hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet, so ein Polizeisprecher.