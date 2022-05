In der Zerbster Nuthe finden Babylachse eine neue Kinderstube

Oberhalb der Amtsmühle entließ Ilhem Ben Maiz, studentische Praktikantin beim Institut für Binnenfischerei Potsdam, mehrere Hundert Babylachse in die Nuthe.

Zerbst - Aus Dänemark stammen die quirligen Junglachse, die am Dienstag im Zentrum des Medieninteresses stehen. Fotoapparate klicken und eine Fernsehkamera läuft, als die gerade mal sechs bis zehn Zentimeter großen Fische oberhalb der Zerbster Amtsmühle in die knietiefe Nuthe entlassen werden. In den verzweigten Flussläufen sollen sie wieder heimisch werden - ein ehrgeiziges Vorhaben, das Geduld erfordert, aber inzwischen Erfolge zeigt.