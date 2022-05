In ehemalige Straguther Feuerwehrgarage wird investiert

Es ist das ehemalige Feuerwehrgerätehaus im Zerbster Ortsteil Straguth und trotzdem fließt jetzt Geld in den Bau. Die Feuerwehr freut sich.

Gerald Bartsch half bei den Arbeiten am Straguther Feuerwehrgerätehaus.

Straguth (pwi) - Schon vor Jahren sollte in das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Straguth investiert werden. Auch wenn die aktiven Einsatzkräfte dort keine Technik mehr lagern, so wird es trotzdem genutzt.