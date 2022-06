In Zerbst beginnt die grundhafte Sanierung der Straße „Am Weinberg“

Am 13. September rücken in der Zerbster Straße „Am Weinberg“ die Baumaschinen an. Das holprige Kopfsteinpflaster wird einer Asphaltschicht weichen. Auch die Gehwege werden erneuert.

In der Straße "Am Weinberg" in Zerbst startet jetzt der grundhafte Ausbau.

Zerbst - Am Montag fällt der Startschuss für den grundhaften Ausbau der Straße „Am Weinberg“ in Zerbst. Zunächst wird der rund 120 Meter lange Abschnitt von der Lüttgen Brüderstraße in Blickrichtung der B 184 in Angriff genommen. Dort am südlichen Ende der Sackgasse entsteht ein kleiner Wendehammer, von dem aus eine drei Meter breite Zufahrt asphaltiert wird, um auch die letzten zwei Grundstücke unmittelbar vor dem Stadtmauerdurchbruch anzubinden.