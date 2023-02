In Zerbst ist am 4. Februar eine Werkstatthalle in der Biaser Straße in Brand geraten. Der Landkreis forderte die Anwohner auf Türen und Fenster geschlossen zu halten. Mehrere Zerbster Ortsfeuerwehren sind im Einsatz.

Zerbst - Mehrere Stunden beschäftigte am Sonnabend (4. Februar) ein Großbrand die Zerbster Feuerwehren. Nach ersten Informationen stand in der Biaser Straße eine Werkstatthalle für landwirtschaftliche Maschinen in Flammen. Der Alarm ist gegen 8.30 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, die nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle war. Dicker, schwarzer Rauch drang aus der brennenden Halle. Schnell war klar, dass weitere Kräfte alarmiert werden müssen. Auch die Polizei und der Rettungsdienst sind an der Einsatzstelle.