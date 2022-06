Klimawandel In Zerbst wird’s immer wärmer - Wie sich das Wetter künftig auch in der Einheitsgemeinde verändern wird

Wie verändert sich das Klima eigentlich so ganz konkret und in der eigenen Heimat? Das lässt sich jetzt simulieren. Die ARD stellt online eine interaktive Klimakarte zur Verfügung. Dort kann man durchspielen, wie sich das Klima in einer Region verändern wird - mit viel oder wenig Umweltschutz. Wie sind die Prognosen für Zerbst?