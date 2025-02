Zerbst - Jeans, die zu eng geworden sind, T-Shirts, die nicht mehr gefallen, oder der nie getragene Pullover – säckeweise landen aussortierte Textilien alljährlich in Altkleidercontainern. Doch das Sammelsystem steckt in der Krise, die eine neue EU-Richtlinie noch verschärft. Droht der Kollaps? Wohin dann mit all der ausrangierten Bekleidung, die nicht mehr in den Restmüll darf? Muss für die bislang kostenlose Abgabe in Zukunft womöglich bezahlt werden?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.