Anhalt-Bitterfeld hat einen weiteren Corona-Fall zu verzeichnen. Die betroffene Frau befindet sich derzeit in Quarantäne.

Zerbst (vs) l Über zweieinhalb Monate lag die Zahl der Corona-Infizierten in der Einheitsgemeinde Zerbst unverändert bei sieben. Seit Anfang Mai kam keine Neuerkrankung hinzu – bis jetzt. Am Sonntag wurde nun ein weiterer Fall registriert. Wie Landkreissprecher Udo Pawelczyk gestern mitteilte, handelt es sich um eine Frau. Sie befindet sich genauso in Quarantäne wie ein Mann aus Mühlbeck (Gemeinde Muldestausee), bei dem bereits am Sonnabend der Covid-19-Virus festgestellt wurde. Das Gesundheitsamt des Kreises ermittle derzeit mit Hochdruck die jeweiligen Kontaktpersonen, so Pawelczyk. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld damit bislang insgesamt 75 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Zwei Personen aus dem Altkreis Bitterfeld sind an der Infektion gestorben.

Wie die Kreissprecher informierte, ist die Abstrichstelle am Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen nach wie vor montags und mittwochs jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr in Betrieb. Unter der Rufnummer 03496/60 12 34 ist auch das Informationstelefon noch immer werktags zwischen 9 und 15 Uhr geschaltet, das ebenfalls mit einer E-Mail an buergertelefon@anhalt-bitterfeld.de erreichbar ist.