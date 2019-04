Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Sportstättenförderung beschlossen. Zerbst kann sich über 990.000 Euro freuen.

Zerbst l Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Fördermittel des Programms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ vergeben. Die Sanierung der Wettkampf- und Nebenanlagen im Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion in Zerbst ist eins der geförderten Projekte. Hier fließen zunächst 990.000 Euro. Hierfür hatten sich die Bundestagsabgeordnete und frühere sachsen-anhaltische Landespolitikerin Katrin Budde (SPD) und der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) eingesetzt.

Geld auch für den Breitensport

„Für die Kommune und die ganze Region ist es wichtig, dass sichtbare Impulse für die Stadtentwicklung gesetzt werden“, sagte Budde, die Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundestags ist. Mit dem Geld aus dem Förderprogramm könne ein traditionsreiches Stadion belebt werden.

„Das Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion ist ein wichtiger Anker – hier finden neben Fußballspielen vor allem der Sportunterricht und Sportfeste statt. Die Fördergelder kommen also nicht nur dem Leistungssport zu Gute, sondern bereichern auch den Breitensport“, erklärt Andreas Dittmann.

Die Stadt Zerbst habe mit dem Projektantrag die erste Hürde genommen. „Der Haushaltsausschuss hat nach Information des Büros von Katrin Budde knapp eine Million Euro frei gegeben“, so Dittmann. In der nun erforderlichen konkretisierten Antragstellung werde das Bundesministerium die finanzielle Situation der Stadt prüfen und danach beurteilen, ob der mögliche Höchstfördersatz von bis zu 90 Prozent möglich ist.

Klaffende Finanzlücke

„Das hoffen wir natürlichen sehr, denn sonst klafft eine erhebliche Finanzierungslücke“, betont der Rathauschef. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich nach Berechnungen auf bis zu 1,5 Millionen Euro.

„Ohne die Förderung durch den Bund könnten wir diese dringend erforderliche Investition im Zerbster Jahn-Stadion nicht stemmen“, freut sich Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) über die Aussicht auf die Fördermittel.

Dittmann: „Ich bin sehr froh, dass wir für dieses Vorhaben die Unterstützung der Bundestagsmitglieder unseres Wahlkreises von SPD und CDU haben. Ich bin im vergangenen Jahr mit unserem Projektantrag zu Katrin Budde (SPD) gefahren und habe ihr das Projekt vorgestellt, das zuvor in den Ausschüssen des Stadtrates beraten wurde. Dass wir nun die Bundesförderung erhalten, zeigt wie wichtig es ist, auch in Berlin gute Partner zu haben.“

Aschebahn ist Sonderabfall

Aber genauso wichtig sei die gute Vorbereitung des Stadion-Projektantrages gewesen. Auf dem Plan stehe die Herstellung einer neuen Leichtathletikanlage mit Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlagen. „Die alte Aschebahn muss entfernt und als Sonderabfall entsorgt werden, die Entwässerung des Stadions muss erneuert beziehungsweise hergestellt werden“, zählt der Rathauschef auf.

Das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung und zielt auf die Behebung des Investitionsstaus bei der sozialen Infrastruktur. Gefördert werden investive Projekte mit besonders sozialer und integrativer Wirkung.

Die Förderquote des Bundes beträgt für dieses Programm in der Regel 45 Prozent der Projektkosten. Bei nachgewiesener Haushaltsnotlage der Kommune besteht die Möglichkeit, eine Erhöhung der Bundesförderung auf bis zu 90 Prozent zu erhalten.