Frostschäden und veraltete Technik setzen dem Zerbster Erlebnisbad zu. Die Stadt will jetzt handeln und hofft auf Gelder aus dem Bundesprogramm für Sportstätten.

Das Nichtschwimmerbecken im Zerbster Freibad ist eine Dauerbaustelle. Jedes Jahr sind Fliesen auszuwechseln.

Zerbst - Alljährlich hinterlässt der Frost seine Spuren im gefliesten Nichtschwimmerbecken des Zerbster Erlebnisbades. Die Folge sind notwendige und stetig umfangreicher werdende Reparaturen vor jedem Saisonbeginn. Nun hofft die Stadt auf Fördermittel, um das Becken zu erneuern, und plant, sich um Gelder aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ zu bewerben.