Josephine Melle in den Zerbster Kinder- und Jugendbeirat berufen

Als vorerst letztes Mitglied hat der Stadtrat am 26. Mai Josephine Melle in den Kinder- und Jugendbeirat berufen. Das Votum ist einstimmig ausgefallen. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und Stadtratsvorsitzender Wilfried Bustro übergaben anschließend die Ernennungsurkunde.

Die 23-jährige BWL-Studentin wird künftig die Jusos (Jugendorganisation der SPD) im Jugendbeirat vertreten. „Die Zukunft geht uns alle an, auch und gerade, was Vorhaben in den Städten und Gemeinden betrifft, also auch hier in der Einheitsgemeinde Zerbst. Infolgedessen möchte ich mich für die Belange der Kinder und Jugendlichen einsetzen, ihnen eine Stimme geben“, sagt Josephine Melle.

Die 23-Jährige ist in Zerbst geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie lebt in Zerbst, studiert derzeit Betriebswirtschaft in Magdeburg und ist Mitglied der Jungsozialisten, der Jugendorganisation der SPD (Jusos).

Seniorenbeirat ist Vorbild für Jugendvertretung

Momentan setzt sich der Kinder- und Jugendbeirat aus Mitgliedern und Schülern der Zerbster Schulen, Vereine und Jugendorganisationen wie der Ganztagsschule Ciervisti, der Förderschule „Am Heidetor“, des Francisceums, der Jugendfeuerwehr, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), des Zerbster Polizeisportvereins und des Albert-Schweizer-Familienwerks zusammen.

Der Kinder- und Jugendbeirat wird nach Vorbild des Seniorenbeirates in der Stadtverwaltung angesiedelt. Im Stadtrat waren sich im Sommer 2019 alle Fraktionen einig, in der Einheitsgemeinde einen Kinder- und Jugendbeirat zu schaffen. Vorbehalte hatte einzig die CDU.

Laut Satzung soll der Jugendbeirat dauerhaft die Interessen junger Menschen zwischen 14 und 27 Jahren vertreten und die Beteiligung von Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Lösung kommunaler Aufgaben in der Stadt Zerbst fördern, sowie die Belange und Interessen der jungen Einwohner gegenüber dem Stadtrat, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit vertreten.

Der Kinder- und Jugendbeirat wird in den nächsten Tagen seine Arbeit aufnehmen. Die Mitglieder treffen sich am 9. Juni in der Stadthalle zu ihrer konstituierenden Sitzung.