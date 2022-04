„Judensau“-Plastik in Zerbst soll Mahnmal gegen Antisemitismus werden

Zerbst - Im Mittelalter war die Abbildung der „Judensau“ weit verbreitet. Heute finden sich nur noch an etwa 30 Orten in Mitteleuropa solche Reliefs, und zwar hauptsächlich an Kirchen - so auch in Zerbst. An einem Stützpfeiler von St. Nicolai hat das Schmähmotiv selbst den Bombenangriff auf die Stadt am 16. April 1945 unbeschadet überstanden. Seither zeugt das Bildnis vom Antisemitismus vergangener Jahrhunderte.