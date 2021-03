Als Teil der Dorfgemeinschaft engagieren sich in Walternienburg auch die Jugendlichen. Sie malen Osterhasen an und pflegen die Kriegsgräber.

Walternienburg l Alt und Jung gemeinsam ist der Leitgedanke in Walternienburg. So hat es sich der Ortschaftsrat, allen voran Ortsbürgermeister Jörg Hausmann, auf die Fahne geschrieben – die Jugendlichen im Ort wahrzunehmen, sich ihre Belange und Wünsche anzuhören, sich für sie einzusetzen und die jungen Leute in das Dorfgeschehen aktiv einzubinden. Das nahm seinen Auftakt, dass die Jugendlichen es übernahmen, Flyer im Ort zu verteilen, was sie nun regelmäßig machen.



Jetzt gehörte nicht viel dazu, dass die Jugend sich auch an der Osteraktion, die unter dem Motto „Mach mit, mach’s nach, mach’s bunter!“ in Gange ist, beteiligt. Da genügten ein paar WhatsApp untereinander und schon war man sich einig. Auf dem Osterfeuerplatz an der Burganlage traf man sich. Der Ortsbürgermeister unterstützte natürlich die Aktion mit Material. Großzügig und mit viel Abstand wurden die Arbeitsplätze eingerichtet, Farben und Pinsel bereit gestellt. Zum Teil brachten einige Jugendliche auch eigene Sachen mit.



Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Schnell legten sich die Mädchen und Jungen, die zwischen 15 und 19 Jahre alt sind, die ausgesägten Osterhasen und Ostereier bereit und legten los. Der Fantasie und Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Ein wenig klamm wurden die Finger schon bei den Temperaturen am vergangenen Wochenende, aber das störte nicht weiter. Man machte seine Späße bei der Arbeit. Am Ende konnte die fertige Osterdeko wieder aufgeladen werden, um dann demnächst mit allen anderen von den Bürgern gestalteten Hasen und Eiern im Ort verteilt zu werden.



Auch Ronney und Poleymühle sollen dabei nicht vergessen werden, versicherte Jörg Hausmann. Insgesamt 112 Figuren konnten zur Bemalung und Gestaltung ausgegeben werden. 37 Hausstände beteiligen sich an der Aktion. Jörg Hausmann freut sich, dass auch die Kindertagesstätte und die Grundschule mitmachen. Bis zum Ende der Woche sollen die Figuren fertig zurückgebracht werden. Ein guter Teil ist schon wieder eingetroffen.



Grabpflege gehört zur Geschichte dazu

Doch nicht nur für diese originelle Aktion sind die Jugendlichen in Walternienburg zu begeistern. Auch für eine ernsthafte Angelegenheit konnten sie gewonnen werden. Acht von ihnen, das sind Ruben Jobs, Jacob Hausmann, Nele Mücke, Nicola Hausmann, Paul Kusserow, Marcel Dankert, Max Rawiel und Dennis Jentzsch, pflegen nun schon im zweiten Jahr das große Grab für die Kriegstoten auf dem Walternienburger Friedhof. Das ist sogar mit der Stadt vertraglich über eine Ehrenamtsvereinbarung so geregelt. Dafür gibt es dann auch eine Aufwandsentschädigung.



Aber die Entschädigung ist nicht der Grund, weshalb die Jugendlichen die Aufgabe übernommen haben. Klar ist das ein Anreiz, bestätigte Ruben Jobs, aber das Grab zu pflegen, sei wichtig. "Das gehört zur Geschichte“, sagt der junge Mann. Und da können die Jugendlichen zusammen agieren und einen Beitrag leisten. Dieser Teil der Geschichte dürfe nicht vergessen werden, meint auch Jacob Hausmann. Walternienburg sei ein bedeutender Standort gewesen. Die Jugendlichen hätten nun die Zeit, sich um das Grab zu kümmern.



Von Laubentfernung bis Unkrautbeseitigung

Da gehört einiges dazu. Das reicht von der Laubentfernung über Unkrautbeseitigung bis hin zum regelmäßigen Wässern im Sommer. Die Saison geht jetzt wieder los. Das Grab muss für den April vorbereitet werden. In diesem Jahr soll wieder ein Gedenkgottesdienst stattfinden – Open Air auf dem Walternienburger Friedhof, unmittelbar an den Kriegsgräbern.



Termin für die Veranstaltung ist Sonnabend, der 17. April, um 14 Uhr. Pfarrerin Benita Arnold, der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann sowie Heike Richert mit Schülern vom Zerbster Francisceum haben ihre Teilnahme schon zugesagt. „Ich halte das dem geplanten Gedenken übergeordnete Thema Frieden für wichtig und geeignet, den Brückenschlag vom langjährig durchgeführten Zeitzeugentreffen zum historischen Einordnen/Gedenken und zur Bewußtseinsbildung aller nachfolgenden Generationen für elementar“, sagte Ortsbürgermeister Jörg Hausmann.



Von den Zeitzeugen der Ereignisse am Brückenkopf Barby im April 1945 ist leider nur noch einer übrig, der jedoch auch nicht mehr in der Lage ist, nach Walternienburg zu kommen. Jörg Hausmann: "Insofern bin ich froh und auch im wahrsten Sinne des Wortes glücklich, mit unserer Walternienburger Jugend zukunftsweisende Partner für die Generationsübergreifende Bewusstseinsbildung gefunden zu haben."