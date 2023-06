In Zerbst finden die Jugendweihen in der Stadthalle statt. Doch für 2024 musste der Termin abgesagt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Steutz/Zerbst - Die Jugendweihe ist in unserer Region für viele junge Menschen ein ganz besonderer Höhepunkt im Leben. Der Abschied von der Kindheit wird gefeiert. Die meisten Schüler der 8. Klassen in Zerbst nehmen jedes Jahr an der feierlichen Zeremonie, die zumeist vom Jugendweiheverein organisiert wird, teil. In der Stadthalle werden die Feierstunden abgehalten. Anschließend finden die Familienfeiern statt.