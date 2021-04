Junge Zerbster bringen in der Nuthestadt Stolpersteine auf Hochglanz

Nils Mücke, Anna Franze, Jan Niklas Alschner, Philipp Koch, Josephine Melle, Tobias Böttcher, Markus Pietruska, Nils Benkwitz, Teresa Brandt, Bennet Rietdorf, Johannes Herrmann, Benedikt Schweika und Tommy Lee Lux haben am Sonntag alle 41 Stolpersteine in Zerbst mit einer Putzaktion auf Hochglanz gebracht.

Zerbst

Das jüdische Ehepaar Ida und Adolph Freudenberg sowie ihr Neffe Kurt sind seit Anfang November vergangenen Jahres wieder Zuhause. In Erinnerung an die Pogrome 1938 wurden nach der Sanierung der Gehwege Stolpersteine mit ihren Namen am einstigen Standort ihres Wohnhauses in der Brüderstraße eingelassen.

„Dieses Erinnern geht jedoch einher mit dem Eingeständnis, dass auch in unserer doch so beschaulichen Stadt die jüdischen Einwohner Angriffen ausgesetzt waren. Nur wenige Jahre zuvor waren sie noch geachtete und ehrbare Bürger. Nachbarn, die man schätzte“, erklärte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) vor gut einem halben Jahr bei der Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die November-Pogrome während des Hitler-Regimes.

Andenken über politische Gruppierungen hinweg bewahren

Insgesamt 41 dieser Steine des Erinnerns, Steine, die unzähligen Opfern Namen geben, gibt es in Zerbst. Sie alle glänzen dank einer Gruppe junger und engagierter Zerbster seit Sonntag wieder. „Es ist bereits zu einer Tradition geworden, dass sich immer wieder Jugendliche zusammenfinden, um die Stolpersteine zu putzen“, sagen die Initiatoren der Aktion, Bennet Rietdorf, Jan Niklas Alschner und Philipp Koch nicht ohne Stolz. Und so hat es auch nicht lange gedauert, bis die Drei eine Gruppe organisiert hatten. „Alle fanden die Idee toll und haben sofort zugesagt“, erklärt Koch.

Insgesamt beteiligten sich 13 junge Frauen und Männer an der einstündigen Aktion im Stadtgebiet. "Es ist schön zu sehen, dass so viele junge und engagierte Zerbster sich dafür einsetzen, die Erinnerung an die deportierten Jüdinnen und Juden aufrecht zu erhalten", sagt Nils Benkwitz. Wichtig sei es den Beteiligten, das Andenken über politische Gruppierungen hinaus zu bewahren und sich gegen das Vergessen einzusetzen.

Hinter jedem Stein verbirgt sich ein realer Mensch

"Jedem sollte schon bewusst sein, was hinter den vielen Steinen steht, nämlich Namen und Gesichter von realen Menschen, ja ganze Familien, die von den Nationalsozialisten deportiert und die meisten von ihnen später ermordet worden sind", meint Johannes Herrmann. Dies müsse man sich stets vor Augen führen.

In drei Gruppen sind die jungen Zerbster durch die Stadt gezogen und haben alle 41 Stolpersteine poliert. Am Ende trafen sich alle Beteiligten zur Niederlegung von mehr als 20 weißen Lilien, die von Philipp Koch und Jan Niklas Alschner besorgt wurden.

„Weiße Lilien stehen für Hochachtung und Anteilnahme den Hinterbliebenen gegenüber", weiß Philipp Koch. Jeder habe einen beliebigen Betrag dafür dazugeben können. Bennet, Philipp und Jan Niklas waren am Ende des Tages mehr als zufrieden mit der Aktion. „Allen Beteiligten sagen wir noch einmal ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz“, betont Bennet.

Jan Niklas Alschner hatte sich die Stolpersteine am Wegeberg vorgenommen. Foto: Tommy Lee Lux