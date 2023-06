Walternienburg - Als König und römisch-deutscher Kaiser, auf den Thron gerufen am 7. Mai 973, begrüßte Otto II., alias Thomas Strauß, hoch zu Rosse das Volk zu Nigenburg. Mit Trommeln und Fahnen wurde er durch das Burgtor geleitet. Auf die Burganlage hatte der Walternienburger Ortsbürgermeister alle jetzigen, früheren und künftigen Einwohner am späten Montagnachmittag eingeladen. Einen Geburtstag galt es zu feiern – den des Dorfes. In einer Urkunde vom 5. Juni 973, unterzeichnet von Otto II., wurde der Ort erstmalig urkundlich erwähnt. Genau 1050 Jahre später traf man sich in fröhlicher Runde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.