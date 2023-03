Der Auftakt des Töpferjahres steht an. Auch in Kämeritz ist Töpfer Detlef Leps am Start.

Detlef Leps lädt am Wochenende in seine Töpferwerkstatt.

Kämeritz - Zum „Tag der offenen Töpferei“ lädt der Töpfer Detlef Leps an diesem Wochenende, 11. und 12. März 2023, in seine Werkstatt nach Kämeritz an der Elbe nahe Zerbst ein. Interessierte können sich bei ihm umschauen, kaufen und verschiedene Angebote zu nutzen. Unter dem Motto „In Schale werfen“ präsentiert er seine Arbeiten. Neben einem vielseitigen Angebot an Geschirr mit der speziellen blauen Inselglasur gibt es neue Stücke aus den ersten Bränden des Jahres. “