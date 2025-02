Die 58. Karnevalsession in Lindau sorgte für gute Laune, viel Spaß und einige Überraschungen. Unsere Reporterin war dabei und hat zahlreiche Bilder und Eindrücke mitgebracht.

Helau! Karneval in Lindau: Wie sich das Männerballett die Goldmedaille angelte

Bei den Turboschnecken waren in diesem Jahr ABBA die Musikgeber für die flotte Choreografie.

Lindau. Ausnahmezustand herrscht im Saal des Lindauer Bürgerhauses, wenn die grün-gelben Jecken an der Macht sind. Das war auch am Wochenende so.