Karnevalisten in Güterglück feiern Sommerball

Güterglück - Mit der traditionellen Schlüsselübernahme starteten die Güterglücker Karnevalisten im November des vergangenen Jahres in die Session. Das Dreiergestirn an der Vereinsspitze – Thomas Sadurski, Laura Bettge und Mary Klotz-Tittel – holte sich den Schlüssel vom Gemeindehaus. Von dort aus zogen die Jecken zum Festzelt am Sportplatz, wo ein bisschen mehr als sonst getanzt und gefeiert wurde. Mehr als sonst, weil der Güterglücker Karnevalklub Gold-Grün (GGG) in seine 40. Session startete. Doch beim Start blieb es. Corona ließ den zweiten Winter die Sitzungen der Vereine platzen.