Karnevalisten läuten das Schlagerfestival ein: Drei Tage lang wird im Steckbyer Lunapark gefeiert

Das „Schlager für Alle Festival 2021“ steigt am Wochenende in Steckby. Gleich mehrere Sänger und Bands treten im Lunapark auf. Für die unterhaltsame Einstimmung auf die zweitägige Sommerparty sorgen die Karnevalisten des Elbdorfs.

Steckby - Endlich stehen die Jecken wieder auf der Bühne und das in ganz ungewohnter Weise mitten im August. Doch in Corona-Zeiten ist eben nichts wie sonst. So wird morgen auch nicht im Saal der Gaststätte „Zum Biber“, der Heimstätte des Steckbyer Carnevalclubs (SCC) „Grün-Weiß", mächtig der närrische Bär steppen. Stattdessen wird das bekannte „Steckebu Juchhu!“ durch den idyllischen Lunapark am Ortsrand tönen.