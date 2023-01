Katharinas Residenzschloss in Zerbst: Warum 2,7 Millionen Euro sinnvoll angelegt sind

Zerbst - Was lange währt, wird sprichwörtlich gut. Das trifft sicher nicht unbedingt immer zu – in diesem Fall allerdings schon. Eine der größten der Einzelbaumaßnahmen am Zerbster Schloss ist abgeschlossen. Fast fünfeinhalb Jahre hat es von der Projektanmeldung im Juni 2017 bis zum Ende der Baumaßnahme am 30. November vergangenen Jahres gedauert (Infokasten). Und was am Ende dabei herausgekommen ist, darauf sind Dirk Herrmann und seine Mitstreiter des Fördervereines Schloss Zerbst mächtig stolz.