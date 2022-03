Kaum Teilnehmer bei Treffen zum Neustart des Tierschutzes in Zerbst

Zerbst - „Ich bin enttäuscht, dass so wenige Interessenten da sind“, gestand Bettina Fassl. Nach den Anfragen, die sie erreichten, hatte sie mehr Teilnehmer erwartet, klang die stellvertretende Vorsitzende der Tierschutzallianz ernüchtert. Um den Neustart des Tierschutzes in Zerbst sollte es an diesem Nachmittag gehen. Doch die Runde war extrem überschaubar. Nur fünf Zerbster hatten sich eingefunden. Hinzu kamen zwei Verwaltungsmitarbeiter der Stadt, die seit 1. Juli das Tierheim in der Biaser Straße betreibt. Unmittelbar vorm Tor der Einrichtung fand das Treffen statt.