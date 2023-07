Die Fachärztesituation in Zerbst hat sich weiter verschlechtert. Seit Anfang Juli gibt es keinen Hautarzt mehr in der Stadt. Wie stehen die Chancen auf Ersatz?

Kein Hautarzt mehr in Zerbst - ein Dauerzustand?

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es derzeit nur drei Dermatologen, die Stelle in Zerbst ist momentan unbesetzt.

Zerbst - Zerbster, die einen Hautarzt benötigen, werden in der Stadt nicht mehr fündig. Die dermatologische Praxis auf der Alten Brücke ist seit Monatsbeginn unbesetzt – umgezogen nach Dessau-Alten. Eine Alternative vor Ort existiert bislang nicht, was Betroffene vor Herausforderungen stellt. Vor allem wer noch kein Patient war, ist nun gezwungen, im weiteren Umkreis einen Hautarzt zu finden, der ihn behandelt. Bleibt die hoffnungsvolle Frage: Wird es in naher Zukunft Ersatz geben?