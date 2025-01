Keine Notaufnahme mehr, keine Chirurgie? Ist die medizinische Versorgung in Zerbst in Gefahr?

Gibt es auch künftig noch eine Notaufnahme in Zerbst?

Zerbst - Mit der Krankenhausreform möchte die Bundesregierung die Klinikversorgung zukunftssicher aufstellen. Das entsprechende Gesetz ist seit Mitte Dezember in Kraft getreten. Nur was genau bedeutet es für den Helios-Standort in Zerbst? Mit welchen Auswirkungen müssen Patienten rechnen?