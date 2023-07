Vermeintliche Laubenbrände und Geäst in Stromleitungen haben erneut die Zerbster Feuerwehren auf den Plan gerufen. In Kämeritz hatte sich ein abgebrochener Ast in einer Oberleitung verfangen.

Zerbst - Für einige Feuerwehren endete die vergangene Woche, wie sie angefangen hat – mit zahlreichen Einsätzen. Die Zerbster Wehr musste am Sonntag (16. Juli) gleich zweimal zu vermeintlichen Laubenbränden ausrücken, zunächst gegen 9.30 Uhr in eine Gartensparte nahe der Weizenberge.

Hier gab es allerdings für die Einsatzkräfte nichts zu tun, wie Einsatzleiter René Borkowitz schildert. „Ein Mann hatte Kartoffeln als Tierfutter abgekocht. Das erzeugte wohl ziemlich viel Dampf, was ein Passant für Rauch und Feuer hielt und die Leitstelle informierte“, sagt Borkowitz.

Gartenlaube fängt Feuer: Boden von Feuerschale durchgebrannt

Kurz nach 22 Uhr dann der nächste Alarm. Und wieder zeigte die App einen Laubenbrand an. Dieses Mal in einem Garten hinter den Grundstücken des Weidenwegs in der Amtsmühlen-Siedlung. „Ein Anwohner war so freundlich, uns über sein Grundstück Zutritt zum betreffenden Garten zu verschaffen. Das war für uns der unkomplizierteste Weg, an die Einsatzstelle zu gelangen“, sagt Borkowitz.

In einem Kleingarten war der Boden einer Feuerschale durchgebrannt und hatte die Außenwand einer Laube in Brand gesetzt. Foto: Feuerwehr

Hier sei der Boden einer Feuerschale durchgebrannt. „Die darin noch befindliche Glut ist in einen Laubhaufen gefallen und hat diesen entzündet. Die Flammen griffen auch auf eine Außenwand der Laube über. Ein Gartennachbar hat mit einem Gartenschlauch aber Schlimmeres verhindert“, erklärt der Einsatzleiter.

Abgebrochenes Geäst hatte sich in einer Oberleitung in Kämeritz (Zerbst) verfangen und musste mittels Hubsteiger entfernt werden. Foto: Christian Strauß

Energieversorger Avacon musste zeitweilig Strom abschalten

Schon gegen Mittag mussten die Wehren Walternienburg, Nutha-Niederlepte und der Hubsteiger aus Zerbst nach Kämeritz ausrücken. „In einer Oberleitung hatte sich gegen 12 Uhr ein abgebrochener Ast verfangen. Ein Mitarbeiter des Energieversorgers Avacon musste zunächst den Strom abschalten, überbrücken und die Leitungen erden, bevor das Geäst mittels Hubsteiger entfernt werden konnte“, schildert Einsatzleiter Christian Strauß.

Der Einsatz habe rund zwei Stunden gedauert. „Gegen 14 Uhr konnten die Kameraden in ihre Gerätehäuser zurückkehren. Nicht zu vergessen, dass nach der Rückkehr die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden muss“, sagt Strauß.