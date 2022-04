Kermen: Aus Ganz Deutschland kommt Hilfe für die kleine Kirche

Mit Spenden Gutes tun: Aus ganz Deutschland gab es Unterstützung für die Sanierung der Kirche in Kermen. Es gibt genug Gründe, sie zu retten.

Aus Hamburg und Berlin empfing Pfarrer Albrecht Lindemann Gäste in der Kermener Kirche: Die Familien Schröder und Flößner hatten die Sanierung der Kermener Kirche mit einer Geldspende unterstützt.

Kermen - Den Holzwürmern geht es als nächstes an den Kragen in der Kermener Kirche. Zeitnah soll eine Begasung erfolgen, ließ Pfarrer Albrecht Lindemann wissen. Wer Kunstgut oder besondere Objekte zu Hause hat, die eine solche Maßnahme ebenfalls benötigen, kann diese gegen eine Spende einstellen. Interessenten müssten sich dafür vorher mit dem Pfarramt in Verbindung setzen.