Kerstin Görner zur Direktorin bestellt - Zerbster Francisceum hat neue Schulleiterin

Das Zerbster Gymnasium Francisceum hat seit Montagnachmittag offiziell eine neue Schulleiterin. Berufen wurde Kerstin Görner. Sie löst Veronika Schimmel, die sich kürzlich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Zerbst - Veronika Schimmel hatte ihr Schulleiterbüro der altehrwürdigen Bildungseinrichtung im August abgegeben – an Kerstin Görner, die nach den Sommerferien den Staffelstab und somit auch den Chefinnensessel übernommen hat. Die Rede ist natürlich vom Zerbster Francisceum, das also weiter in Frauenhand bleibt.