Kinder lernen beim Workshop Shalom Zerbst die jüdische Kultur und Religion mit allen Sinnen kennen

Kochen, Lesen, Schreiben, Basteln, Drucken, Singen, Spazieren und Töpfern – all das haben die Kinder im Museum der Stadt Zerbst in den vergangenen Tagen gemacht. Mit einem Ziel: ihnen jüdische Kultur und Religion nahezubringen.

Zerbst - Es ist warm im Hof des Museums in Zerbst. Rund 30 Menschen sind dort zusammengekommen, um zu sehen, was in einer Woche „Shalom Zerbst“ entstanden ist. Etwa die Hälfte der Anwesenden singt hebräische Lieder, begleitet von einem der zwei Musiker. Diese Lieder waren Teil der täglichen Routine der insgesamt neun Kinder, die an dem Workshop des Museums der Stadt Zerbst teilgenommen haben. „An sieben Tagen, analog zur Schöpfungsgeschichte, wollten wir den Kindern verschiedene Aspekte der jüdischen Kultur und Religion zeigen“, sagt Museumsleiterin Agnes-Almuth Griesbach.