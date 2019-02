Die Kindergartenkinder in Güterglück sind gern auf ihrem Spielplatz unterwegs.

Güterglück l Auch wenn das Wetter gestern grau und kalt war, gehen die Glückskinder in Güterglück täglich auf den Spielplatz. Das gehört einfach dazu, sagt Erzieherin Michelle Peulecke. Bei kaltem Wetter reiche eine halbe bis dreiviertel Stunde auf dem Spielplatz aus. Kimberly und Leon sitzen hier auf der Nestschaukel zusammen mit Tabea und genießen die Bewegungen.

Ausflug auf den Spielplatz

Die Drei- bis Fünfjährigen müssen sich vor dem Ausflug auf den Spielplatz allein anziehen. Das kann schon mal dauern, denn so geübt sind die Mädchen und Jungen hier noch nicht. Doch trägt das tägliche Ritual dazu bei, dass alle das An- und Ausziehen mit der Zeit schneller schaffen und mehr Zeit für den Spielplatz bleibt. Manche Kinder sind bereits sehr schnell und müssen dann auf die anderen warten. Sie beschweren sich dann über die Bummelei der anderen Kinder, was mitunter dann zu kleinen Auseinandersetzungen in der Krokodilgruppe führt.