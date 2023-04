Oldtimer auf zwei Rädern in Nutha bei Zerbst

Nutha Mühle - Es knattern die Motoren, Benzingeruch liegt in der Luft, es pufft und knallt, und die Freiheit scheint grenzenlos, wenn man auf zwei Rädern unterwegs ist. Zum Mekka für Motorsportler und -freunde wird Nutha an diesem Wochenende wieder. Am Mühlenring veranstaltet der MTS – Motortraditionssport – Nutha wieder ein Grasbahnrennen für jedermann.