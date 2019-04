Längst keine Unbekannten in Zerbst: Jürgen Gerhardt und die TB Session Band heizen mit Rock, Blues und Oldies in Cesar’s Fabrik in Altbuchsland ordentlich ein. Foto: Archivfoto/Judith Kadow

Es ist endlich soweit: Nach einem Jahr Pause steigt wieder das Zerbster Kneipenfest.

Zerbst l Ob Rock, Blues, Folk oder Partymusik – das Kneipenfest bietet für jeden Geschmack etwas. Am Sonnabend nun steigt die inzwischen siebte Auflage der beliebten Veranstaltung, die stets hunderte Menschen durch Zerbst pilgern lässt. Ausgehen, Freunde treffen, einfach Spaß haben, könnte man das Motto des Abends umschreiben, an dem sieben Kneipen ihre Türen öffnen. Gemeinsam laden die Gastronomen zu einer Live-Musik-Tour durch die Lokale der Stadt ein.

Um die Häuser ziehen

Und längst lassen sich viele die Gelegenheit nicht entgehen, einmal wieder nach Herzenslust um die Häuser zu ziehen. Jung und Alt sind auf den Beinen, gut gelaunt begeben sie sich auf den nächtlichen Marathon, um zu Fuß oder mit dem Shuttle-Bus von Kneipe zu Kneipe zu ziehen und einige tolle Stunden zu erleben.

Neben Publikumslieblingen wie beispielsweise Papa Joe, dem Gitarrist der „F60-Combo“ aus Finsterwalde, gibt es eine ganze Reihe von Musikern und Bands, die zum ersten Mal in Zerbst zum Kneipenfest gastieren werden.

Oldies und aktuelle Hits

Mit dabei sind die TB Session Band, Matador, The Crash Cats, die Kastrierten Kannibalen, Denny Hertel feat. Mr. Smith, The Wilbury Clan und eben Papa Joe. Von Oldies über aktuelle Hits bis hin zu Eigenkompositionen sorgen sie mit einem breiten Song-Spektrum für beste Unterhaltung und jede Menge handgemachte musikalische „Leckerbissen“.

Die Kneipen-Marathonläufer haben die Wahl zwischen „Cesar’s Restaurant“ in der Fritz-Brandt-Straße, „Cesar’s Fabrik“ in Altbuchsland, Hebäcker’s Gaststube und Biergarten „Zur Stadtmauer“ in der Haselopstraße, der Kegelbahn am Schützenplatz, dem Kulturkeller auf der Breite 12 oder dem Wirtshaus „Zum Bollenlatscher“ in der Lusoer Straße in Zerbst sowie der Gaststätte „Unter den Linden“ in Bone. Manch einer stürzt sich in die Herausforderung, alle Lokale zu schaffen, andere verschlägt es nur in zwei, drei Kneipen. Jeder kann sich seine Konzerttour ganz individuell zusammenstellen.

Shuttle-Busse fahren

Karten für das Kneipenfest gibt es wie gewohnt zum Preis von 12 Euro am Veranstaltungstag ab 19 Uhr in allen beteiligten Lokalen. Zwischen den teilnehmenden Lokalen pendeln am Kneipenfestabend Shuttlebusse. Die Busse verkehren in der Zeit von 20 bis 2 Uhr nach einem Sonderfahrplan. Die Fahrpläne liegen am Kneipenfestabend in den Lokalen aus. Die Mitfahrt in den Shuttlebussen ist im Eintrittspreis enthalten.

Verlosung

Die Volksstimme verlost fünf Mal zwei Freikarten für das Zerbster Kneipenfest am Sonnabend. Rufen Sie einfacham Freitag, 26. April, zwischen 16 und 16.10 Uhr unter 03923/73 69 25 an. Die ersten fünf Anrufer, die es schaffen in die Lokalredaktion durchzukommen, dürfen sich über freien Eintritt für zwei Personen freuen.

Alle Infos zum Zerbster Kneipenfest und zum Programm gibt es auch hier.