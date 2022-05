Inflation Kostenexplosion: Wie Bäcker Marco Handrich und Konditor Daniel Hoffmann aus Zerbst mit massiv gestiegenen Preisen klarkommen müssen

Wenn Mehl und Öl in den Einkaufsmärkten knapp werden, stellt sich die Frage, wie es in den Bäckereien aussieht. Die Volksstimme hat sich umgehört. Was sagen Konditormeister Daniel Hoffmann und Bäckermeister Marco Handrich aus Zerbst?