Die Stadt Zerbst will nicht länger nur zuschauen, sondern mit einer Beteiligung an einer neuen Krankenhaus-Trägergesellschaft Einfluss auf die medizinische Versorgung nehmen. Ein Gutachten zeigt, wie wichtig der Standort für die Region ist.

Zur Rettung des Zerbster Krankenhauses erwägt die Stadt die finanzielle Beteiligung an einer etwaigen noch zu gründenden kommunalen Trägergesellschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

Zerbst - Zerbst ohne Krankenhaus - für die meisten ist das eine beängstigende Vorstellung. Was ist mit akuten Notfällen - mit Herzinfakt- oder Schlaganfallpatienten? Erhalten sie bei Schließung des Standorts künftig noch rechtzeitig Hilfe? Bürger sind besorgt - zu Recht, wie ein Gutachten zeigt, das Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) in Auftrag gegeben hat.