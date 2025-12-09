weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Medizinische Versorgung vor Ort: Krankenhaus Zerbst: Kommunale Übernahme rückt näher - Stadt strebt Einfluss beim Klinikbetrieb an

Die Stadt Zerbst will nicht länger nur zuschauen, sondern mit einer Beteiligung an einer neuen Krankenhaus-Trägergesellschaft Einfluss auf die medizinische Versorgung nehmen. Ein Gutachten zeigt, wie wichtig der Standort für die Region ist.

Von Daniela Apel 09.12.2025, 18:45
Zur Rettung des Zerbster Krankenhauses erwägt die Stadt die finanzielle Beteiligung an einer etwaigen noch zu gründenden kommunalen Trägergesellschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.
Zur Rettung des Zerbster Krankenhauses erwägt die Stadt die finanzielle Beteiligung an einer etwaigen noch zu gründenden kommunalen Trägergesellschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Zerbst ohne Krankenhaus - für die meisten ist das eine beängstigende Vorstellung. Was ist mit akuten Notfällen - mit Herzinfakt- oder Schlaganfallpatienten? Erhalten sie bei Schließung des Standorts künftig noch rechtzeitig Hilfe? Bürger sind besorgt - zu Recht, wie ein Gutachten zeigt, das Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) in Auftrag gegeben hat.