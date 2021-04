Kulturradio überträgt den musikalischen Gottesdienst aus Zerbst live

Zerbst vs/tr

Am morgigen Donnerstag (15. April) sollten in Zerbst eigentlich die 16. Internationalen Fasch-Festtage mit zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten beginnen. Doch das Barockfestival fiel wie zahlreiche andere Veranstaltungen auch der Corona-Pandemie zum Opfer und soll voraussichtlich verschoben werden. Die Festtage sollten auch an den 333. Geburtstag des Barock-Komponisten Johann Friedrich Fasch erinnern, der am 15. April 1688 in Thüringen geboren wurde und seit 1522 Hofkapellmeister am Schloss in Zerbst war, wo er 1758 verstarb.

Traditionell gibt es während der Fasch-Tage auch einen Festgottesdienst in der Hof- und Stiftskirche St. Bartholomäi, der am kommenden Sonntag (18. April) nun trotzdem stattfindet, wie Johannes Killyen, Sprecher der Evangelische Landeskirche Anhalts mitteilt. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Theresia Taube (Sopran) und Alejandro Munoz (Tenor) sowie Mitgliedern der Zerbster Kantorei und dem Orchester „Märkisch Barock“. Die Leitung hat Kreiskirchenmusikwart Tobias Eger, der auch die Orgel spielt. Zur Aufführung kommt die Fasch-Kantate „Niemand kennet den Sohn“.

Die Leitung des Gottesdienstes, der um 10 Uhr beginnt, hat Oberkirchenrätin Ramona Eva Möbius aus Dessau-Roßlau, die auch die Predigt hält. Der Radiosender MDR Kultur überträgt den musikalischen Gottesdienst live. „Der Gottesdienst findet natürlich unter den momentan geltenden Abstand- und Hygieneregeln statt. Während der gesamten Veranstaltung müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, betont Pfarrer Albrecht Lindemann.