Im Kunstfenster Zerbst gibt es eine neue Ausstellung

Zerbst l Häuser sind das große Thema, die jetzt im Kunstfenster zu sehen sind. Natürlich in Miniatur und nicht in Originalgröße. Der Verein Farb-Ton hat sich nach seiner letzten Ausstellung im Kunstfenster wieder ein Thema gesucht und etwa ein Jahr lang an Arbeiten für diese Ausstellung gebastelt. Herausgekommen sind wunderbare bunte, dekorative Häuser in allen erdenklichen Stilen. Die aus Ton gefertigten Gebäude haben dabei so viel Liebe zum Detail erfahren, dass ein Halt vor dem Kunstfenster doch etwas länger dauern könnte, bis man alles entdeckt hat.

Vom Haus zum Schloss

Etwa 18 Mitglieder des Vereins zeigen hier ihre Werke. Jeder konnte selbst überlegen, wie er das Thema umsetzt. Daher ist vom klassischen Haus, über Pilzhäuser, Schneckenhäuser, mediterrane Blumentopfhäuser bis hin zum Schloss alles zu finden. Sogar eine kleine lokalpatriotische Hommage gibt es: Das Heidetor ist in Mini-Variante mit von der Partie.