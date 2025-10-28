Wer klaut Zeitungen? Und wozu? Die Fragen stellen sich nach einem Diebstahl in Zerbst.

Auf Tageszeitungen hatten es jetzt Diebe in Zerbst abgesehen.

Zerbst (vs) - War da jemand scharf auf die neuesten Nachrichten? Oder wurde schlichtweg nur Papier benötigt? Fakt ist, in Zerbst hatten es Diebe auf Zeitungen abgesehen.

Gleich mehrfach schlugen die Langfinger zu, wie aus der Pressemitteilung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld hervorgeht. Zwischem dem 25. und 27. Oktober brachen sie gleich mehrfach eine verschlossene Box am Netto-Supermarkt in der Dessauer Straße auf.

Daraus stahlen sie dann eine größere Anzahl verschiedener Tageszeitungen, die dort gelagert waren. Der Schadensumfang liegt demnach im mittleren dreistelligen Bereich. Offen bleibt: Weshalb die Diebe die Zeitungen klauten.