Straßenbau steht an der Landesstraße von Zerbst nach Barby bei Ronney an. Elbefähre und Schulbisse sind betroffen.

Walternienburg/Barby - In der Woche vom 25. bis 29. September geht die Elbfähre Barby in die Zwangspause. Von Montag bis Freitag verkehrt die Fähre nicht, weil auf der Landesstraße zwischen Ronney und Walternienburg Sanierungsarbeiten an der Asphaltdecke notwendig sind soll.

„Dass die Fähre ihren Betrieb in der nächsten Woche einstellt, war bezüglich der Baumaßnahme im Zuge der L51 von Seiten der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt so nicht vorgesehen“, teilt die Landesstraßenbaubehörde auf Nachfrage mit.

Für Anlieger, Fahrradfahrer und Fußgänger sei eine örtliche Umleitung vorgesehen, heißt es weiter. „Auslöser für die Bauarbeiten an der L51 ist ein Brandschaden, der durch ein brennendes Kraftfahrzeug verursacht wurde“, so die LSBB zur Ursache für die Bauarbeiten. Am Abend des 31. Mai 2023 waren oberhalb der Nuthebrücke zwei mit Heuballen beladende Hänger in Brand geraten.

Eigentlich sollte das beauftragte Bauunternehmen die Bürger vorab in der Region über die Einschränkungen informieren, lässt die LSBB wissen. Die Stadt Barby als Betreiber der Elbfähre hatte bereits vor Tagen auf die geplanten Bauarbeiten reagiert und die Pause der Elbfähre schon angekündigt.

Schulbusse fahren nicht

Unterdessen informiert das Busunternehmen Vetter auf seiner Internetseite, dass die Fahrten 141 und 142 der Linie 459 während der Vollsperrung nicht bedient werden. Das betrifft zum einen den Schulbus um 7.15 Uhr von Ronney zur Grundschule Walternienburg und zum anderen jenen, der um 12.45 Uhr an der Schule abfährt, um über Nutha-Siedlung nach Ronney zu gelangen.

Auch der Elbradweg ist betroffen, der genau auf der Straße zwischen den beiden Orten verläuft. Für diesen wird lokal eine Umleitung ausgeschildert, damit die Radfahrer nicht von der Strecke abkommen. Dazu soll ein Wirtschaftsweg genutzt werden, heißt es weiter.