Mögliche Evakuierung in Zerbst Lauern Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Schlossgarten?

In Zerbst könnte es im Falle eines Bombenfundes ab dem 26. Juni zur Evakuierung in der Innenstadt kommen - wie darüber informiert wird, welche Ausweichquartiere es gibt und was Betroffenen empfohlen wird.